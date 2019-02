Kiel

Mit den Songs „Bis ans Ende dieser Welt“ (Stereoact feat. Christ Cronauer) und „Und wär’s mein Leben“ (Bernd Kaszmarek) will sich Taylor Luc Jacobs heute Abend (20.15 Uhr, RTL) in die Herzen der Jury singen.

Taylor Luc Jacobs tritt bei DSDS

„Wenn ich am Piano sitze und singe, dann passiert irgendwas. Ich glaube, das spüren die Menschen, die mir zuhören“, sagt der 23-Jährige, der nach Aussage seiner Eltern erst singen und dann sprechen konnte.

Auf Youtube begeisterte der Kieler schon namhafte Produzenten

Inzwischen hat er sein eigenes Tonstudio, schreibt Songs, spielt in Clubs und Restaurants. Über Youtube wurden bereits namhafte Produzenten auf den Kieler aufmerksam. Aber Taylor Luc Jacobs entschied sich bisher dagegen.

Nun will er DSDS-Star werden. Taylor Luc Jacobs wurde in Australien geboren und lebt seit 2004 in Norddeutschland.