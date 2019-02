Kiel

Als Marian neun Jahre alt war, starb sein schwerbehinderter älterer Bruder. Marian berichtet in seinem Buch nicht nur anschaulich über seine Reisen, sondern auch über seinen Alltag mit dem geliebten Bruder zwischen Pflegedienst und Kinderhospiz. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Jungen Literaturhaus Schleswig-Holstein. Der Eintritt ist frei, die Organisatoren freuen sich über eine Spende.

Studie Filmtheater zeigt Dokumentarfilm

Am Sonntag 10. Februar, 11 Uhr, zeigt das Studio Filmtheater am Dreiecksplatz den Dokumentarfilm „Unzertrennlich – Leben mit behinderten und lebensverkürzt erkrankten Kindern“ aus der Sicht der Geschwister. Etwa vier Millionen Menschen in Deutschland haben einen Bruder oder eine Schwester mit einer lebensbedrohlichen, chronischen Krankheit oder Behinderung. Der Film nimmt die Zuschauer mit in den Alltag, in dem Geschwisterkinder sich früh mit Verantwortung, Verzicht und Verlust auseinandersetzen müssen. Im Anschluss an den Film ist eine Gesprächsrunde geplant.

Bäckerei Steiskal unterstützt Hospiz-Initiative

Auch Bäckerei Steiskal unterstützt die Hospiz-Initiative und verkauft noch bis zum 10. Februar in allen Filialen „Angel-Cookies“. Das Gebäck hat die Form eines Engels und steht für das Symbol des Bundesverbands der Kinderhospizarbeit. „Es ist ein Butter-Mürbeteig mit Kuvertüre“, erklärt Steiskal-Geschäftsführer Eckhardt Schütz. Der Verkaufspreis beträgt zwei Euro, davon geht die Hälfte als Spende an den Kieler Kinder- und Jugendhospizdienst RaBe (Rat und Begleitung für Familien). Die Schirmherrschaft für den „Tag der Kinderhospizarbeit“ hat in Schleswig-Holstein Sozialminister Heiner Garg übernommen.

