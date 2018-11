An diesem Sonnabend hüllt sich Kiel in Orange, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Über 90 Teilnehmer in der Stadt werden sich mit ihren Gebäuden und Geschäften an der Aktion "Orange your City" beteiligen, die vom Zonta Club Kiel geplant wurde. Auch eine Mahnwache wird es geben.