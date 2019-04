Feuer im Klausdorfer Weg in Kiel: In der Nacht zu Donnerstag mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in Kiel zu einem Wohnungsbrand nach Wellingdorf ausrücken. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht ermittelt. Verletzt wurde niemand, jedoch ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar.