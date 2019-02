Kiel

Das kündigte Baudezernentin Doris Grondke während der jüngsten Bauausschusssitzung an. Dort bot das Zusammenleben in den Kleingärten auch Diskussionsstoff zwischen den Fraktionen. Zu einer drastischen Wortwahl hatte Axel Zabe in seinem offenen Brief gegriffen: Er befürchte "die Vernichtung des Kleingartenwesens in Kiel".

Mehrere Gespräche angekündigt

Stadtbaurätin Grondke wies nicht nur diese Kritik zurück, sondern verwies auf mehre Briefwechsel – und kündigte nun im Ausschuss ein Gespräch mit Zabe am 19. Februar an. Der saß selbst im Plenum und nahm die Ankündigung zur Kenntnis. Auch im weiteren Verlauf der Sitzung wurden die Kleingärten in Kiel noch einmal zum Thema.

Integrationsdebatte im vergangenen Sommer

Von der CDU-Ratsfraktion war ursprünglich bereits im September ein "detaillierter Bericht" der Verwaltung zur Lage in den Kleingartenvereinen "mit Schwerpunkt auf dem Aspekt der Integration" gefordert worden. Außerdem sollte ein Beratungskonzept erarbeitet werden.

Verhältnis zur Stadt scheint belastet

Letztlich setzte sich jedoch der Alternativantrag der Ampel-Kooperation durch: Der orientiert sich laut Grünen-Ratsherr Arne Stenger an den Gesprächen der vergangenen Monate, fragt, wie sich die Zusammenarbeit entwickelt hat und fordert ebenfalls einen detaillierten Bericht sowie Integrationsvorschläge, zum Beispiel nach dem Vorbild Hannovers (wie ein Antrag der Linken). Momentan scheine das Verhältnis der Kleingärtner zur Stadt belastet, so Stenger.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.