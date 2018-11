Kiel

Und in dieser Hinsicht sieht es tatsächlich besser aus: Das Konzept liegt auf dem Tisch, die Verwirklichung soll kommendes Jahr in Angriff genommen werden. So groß war zur Präsentation des Konzeptes das Interesse, dass zusätzliche Stühle im Regattahaus herangeschafft werden mussten. Dass dem so war und auch weitgehend ohne große Aufregung über das Thema diskutiert wurde, liegt wohl nicht zuletzt am Strickmuster des Projekts. Die Vorschläge, wie die Wohnungen an der Drachenbahn, im Fliegenden Holländer und anderswo energetisch in Schuss gebracht werden können, haben keinerlei verpflichtenden Charakter. Auch werden die Projektkosten an sich zu 65 Prozent von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und zu 30 Prozent vom Land gefördert, sodass den Eigentümern ebenfalls keine Kosten entstehen.

Fensteraustausch muss sinnvoll sein

Ausdrücklich raten die Experten ohnehin dazu, nur dann beispielsweise in dichtere Fenster zu investieren, wenn sie ohnehin altershalber ausgetauscht werden müssen. Sollte das der Fall sein, böte sich in bestimmten Objekten zugleich die Erneuerung der Terrassen samt einer Verbesserung der Dämmung im betreffenden Bereich an. Carina Lenschow vom Planungsbüro Frank Ecozwei riet dabei zum genauen Nachrechnen. Teure Fenster mit höheren Dämmwerten können nach ihren Angaben unterm Strich billiger sein, weil es dafür Zuschüsse von der KfW gibt. Peter Warthenpfuhl, Bauingenieur bei der Stadt Kiel, sieht es ähnlich: „Energetisch etwas zu verbessern, muss nicht teuer sein. Schrittweises Vorgehen innerhalb der normalen baulichen Instandsetzung ist oft die beste Methode.“

