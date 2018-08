Frankfurt/Kiel

So hatte sich Günter Kahl seine Rückreise nach Schleswig-Holstein nicht vorgestellt: Der Kieler wollte am Dienstag von Kalifornien über Frankfurt am Main zurück nach Hamburg fliegen. Zwei Wochen hatte er zuvor in San Francisco verbracht, wo sein Sohn ein eigenes Restaurant betreibt.

Am Frankfurter Flughafen nahm seine Reise am Dienstagmittag ein jähes Ende: Der gebuchte Anschlussflug nach Hamburg fiel ins Wasser, weil ein Terminal in Frankfurt nach einem Zwischenfall geräumt wurde. Kahl wurde darüber erst informiert, als der Flieger nach Hamburg eigentlich schon in der Luft sein sollte.

Auskünfte kamen nur spärlich

"Das war ein extrem schlechter Service, die Auskünfte kamen viel zu spärlich", berichtet der Kieler. Die Landung in Frankfurt am Main lief um 12 Uhr noch nach Plan, Kahl wurde in den Wartebereich geleitet. Nichts habe auf einen Zwischenfall hingedeutet. Um 13 Uhr sollte sein Flieger nach Hamburg starten, doch zuvor wurde der Wartebereich von Sicherheitskräften geräumt. Weder sie noch die bewaffneten Polizisten hätten ihm den Grund mitteilen können. "Es wurden überhaupt keine Angaben gemacht", kritisiert Kahl.

In einer großen Abflughalle sammelten sich immer mehr Reisende. Getränke oder Snacks seien nicht verteilt worden. "Tausende Menschen wurden im Unklaren gelassen", so Kahl.

Alle waren ratlos

Die Stimmung sei trotzdem gut gewesen. "Die Menschen warteten geduldig, teilweise auch heiter. Aber natürlich haben sich auch einige darüber aufgeregt, dass ihre Flüge ausgefallen sind." Was alle einte: "eine große Ratlosigkeit".

Gegen 14 Uhr folgte dann die herbe Enttäuschung. Airline-Mitarbeiter teilten dem Kieler mit, dass sein Flug nach Hamburg gestrichen wurde. "Mir wurde sogar gesagt, dass am heutigen Dienstag gar keine Inlandsflüge mehr starten würden." Mittlerweile weißt Kahl, dass diese Info falsch war und der Flugbetrieb gegen 14.30 Uhr wieder aufgenommen wurde. Was ihn besonders ärgert: Sein Koffer gilt als verschollen. Kahl hofft, ihn in den nächsten Tagen zugestellt zu bekommen.

Die Reise nach Hamburg und dann weiter nach Kiel ist Günter Kahl um 14.45 Uhr mit der Bahn angetreten. Im Zug erwarte ihn die nächste böse Überraschung: Durch eine Verspätung wird sein Anschluss nach Kiel wahrscheinlich nicht erreicht werden. Nach zwei Tagen in Flieger und Bahn ist Kahl nun bedient: "Ich bin müde, ich rieche, ich möchte einfach nur noch ankommen."