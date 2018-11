Rechtsverstöße in mehreren Lokalen

Kiel Shisha-Barkontrolle Kiel - Rechtsverstöße in mehreren Lokalen Erneut groß angelegte Kontrolle von Shisha-Bars in Kiel: Wie die Landeshauptstadt bestätigte, nahm die städtische Gewerbeaufsicht, unterstützt von Sicherheitsbehörden, am Wochenende sechs Lokalitäten im Stadtgebiet Kiel unter die Lupe.

Von Niklas Wieczorek