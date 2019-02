Kiel

Der Auftritt des Rotterdamer Architekten Jacob van Rijs und von Investor Markus Aluta schien keine Zweifel zu wecken. Vor detaillierten Visualisierungen erläuterte van Rijs ideelle Hintergründe des Entwurfs. "Kiel und Rotterdam haben diese Hafenähnlichkeit", sammelte er Sympathien – und skizzierte die einzelnen Elemente als Fortführung des "Spirits" der Kreativhalle W8, worauf im wahrsten Wortsinne aufgebaut werden könne: mit einer Holzkonstruktion und einem Zwischengeschoss auf der Halle. So entstehe "eine Art Schrank, in den unterschiedliche Einheiten kommen können".

Hotelturm hat Zeug zum Wahrzeichen

Es schließen sich die "Tanzenden Würfel" an: Sie orientieren sich laut van Rijs an der "Basis-Höhe in der Altstadt, nämlich vier, fünf Geschosse". Dachgärten rundeten das Ensemble ab – eine schöne Aussicht sei garantiert. Zuletzt der Schwenk auf Herz und Aushängeschild des Komplexes: Der "Verrückbare Turm" sei in vielerlei Kombination denkbar, aber charakteristisch werde das Hotel dank der möglichen Klötzchenbauweise herausragender Elemente. Rijs stellte die vielsagende Frage: "Wollen wir etwas Einfaches haben oder eher crazy?"

"Ein super cooles Projekt"

Verrückt kommt die "Kieler Fassade" daher, einzelne Elemente in der Glasfront: das Stadtwappen, eine Welle oder der Schriftzug "Kiel", wie ein "interaktives Memoryspiel" funktioniere das. Laut van Rijs "ein super cooles Projekt: Deshalb auch der Name Kool Kiel". So sahen das auch die Ausschussmitglieder: Florian Weigel ( CDU) lobte die "Eintrittspforte" für Gaarden und die "spannende Struktur". Van Rijs deutete im Hinblick auf die Baukosten an, es könne einen Ausgleich zwischen der Fassade als Wahrzeichen und den anderen Teilen geben (auch im Interview).

Erlebnis statt Sterne-Hotellerie

Die Frage nach der Hotelkategorie beantwortete der österreichische Investor Markus Aluta: "Moderne Hotellerie orientiert sich nicht mehr an Sternen." Es gehe um ein Erlebnis. Das verfing im Ausschuss vollkommen. Arne Langniß (Grüne) schwärmte: "Das, was wir gesehen haben, wollen wir auch möglichst so bekommen."

