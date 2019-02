Kiel

Das fast 30 Meter lange und mehrere hundert Tonnen schwere Vorschiff der Korvette „Oz“ wurde am Dienstag mit Schichtbeginn vom großen Portalkran der Werft in einem Stück aus der Montagehalle gehoben und dann ins Trockendock 8 gebracht.

Vier Korvetten für Israel

Im Dock wird das Vorschiff in den kommenden Tagen mit dem Mittelschiff und dem Heck vereint. Damit ist der zweite der vier Neubauten für Israel im Dock komplett. Der Bau der Schiffe war am 7. Februar 2018 begonnen worden. Jetzt erfolgt die Ausrüstung des ersten Duos. Die beiden nächsten Schiffe folgen dann 2020.

Die Korvetten sind 90 Meter lang und sollen später 2000 Tonnen verdrängen. Die Ausrüstung mit den Waffensystemen erfolgt nach der Überführung der Schiffe in Israel. Die Schiffe vom Typ „Saar 6“ sind die größten Kampfschiffe der israelischen Marine.

Der Gesamtauftrag über 430 Millionen Euro wurde 2015 an die Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems vergeben. TKMS vergab den Auftrag zum Bau der Schiffe an die benachbarte Werft German Naval Yards Kiel. An den Baukosten beteiligt die Bundesregierung zu einem Drittel.

Bau für die deutsche Marine startet Donnerstag

Während in Kiel Korvetten für Israel bereits im Bau sind, startet am Donnerstag in Bremen auch der Bau von fünf Korvetten für die deutsche Marine. Bei der Lürssen Werft wird Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen das Startsignal für den ersten Stahlschnitt der neuen Korvette „ Köln“ geben. Sie ist die erste von fünf neuen Schiffen der Klasse K130 für die deutsche Marine.