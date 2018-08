Kiel

Das teilte am Dienstag Sozialdezernent Gerwin Stöcken mit: „Das ist kein Programm für volle Theaterränge, hier geht es ausschließlich um soziale Inklusion.“ Während der Live-Übertragung der Sommeroper „Nabucco“ auf dem Vinetaplatz in Kiel-Gaarden habe ihn eine Frau angesprochen und erzählt, so glücklich zu sein, wieder einmal Theater erleben zu können. Im früheren Leben sei sie selber am Theater gewesen, durch andere Lebensumstände jetzt aber nicht mehr finanziell in der Lage, Eintrittskarten zu kaufen. „Dieses Gespräch hat mich sehr berührt und gab den Anstoß zu dem Projekt, Menschen mit ehrlichem Interesse an Kultur einen Zugang zu ermöglichen“, sagte Stöcken.

Bonusprodukt zum Kiel-Pass

Alexandra Hebestreit vom Ehrenamtsbüro Nettekieler entwickelte daraus, gemeinsam mit den Projektpartnern des Theaters Kiel und der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW), ein Bonusprodukt zum Kiel-Pass. Dieser Ermäßigungspass, derzeit an etwa 6000 von insgesamt 32.000 Kielern vergeben, die Grundsicherungsleistungen erhalten, ist Grundvoraussetzung dafür, sich auch für den Kulturhafen anzumelden. „Wenn es freie Karten gibt, werden die Kulturliebhaber angerufen und die Karten an der Abendkasse hinterlegt“, sagte Hebestreit. Weil der Aufwand dafür als recht groß eingeschätzt wird, sollen vier Langzeitarbeitslose im FAW-Büro am Sophienblatt Telefon- und Bürodienste übernehmen. „Es gab keine Blaupause für das Konzept, so kann das aber eine runde Sachen werden“, sagte Hebestreit.

Weitere Informationen unter Telefon 0431/66866822 oder hier.