Die Traumschiffe kommen nach Kiel. Am 7. April 2019 macht die " Aidacara" als erstes Kreuzfahrtschiff der Saison 2019 in Kiel fest. 178 Anläufe stehen bis jetzt in der Liste für 2019 – zehn mehr als im Vorjahr. In diesem Jahr wird der Kieler Hafen somit voraussichtlich wieder einen neuen Rekord aufstellen.

Das Schiff der Rostocker Reederei Aida Cruises ist in Kiel inzwischen fast zu Hause. Das 1996 in Dienst gestellte Schiff steuert auf seinen 200. Anlauf in Kiel zu - so viele Besuche wie kein anderes Kreuzfahrtschiff in einem deutschen Hafen. Mit 193 Metern Länge und Platz für 1330 Passagiere ist die „ Aidacara“ heute fast ein kleines Schiff.

Branche sorgt für Touristenboom in Kiel

Die Kreuzfahrtschiffe sind auch mitverantwortlich für den Touristenboom in Kiel. 106 der 178 Anläufe sind entweder am Sonnabend oder am Sonntag. Von Mai bis Ende August sind an fast jedem Wochenende mindestens zwei Kreuzfahrer in Kiel – ganz oft sogar vier bis fünf Schiffe.

Die Reederei MSC Cruises wird ihre Schiffe den Liegeplatz 1 im Ostuferhafen anlaufen lassen. Das Schweizer Unternehmen wird in diesem Jahr vom 27. April bis 21. September immer sonnabends die „ MSC Meraviglia“ in Kiel abfertigen. Das 315 Meter lange und 171.598 BRZ große Schiff ist der größte Kreuzfahrer, der bislang Kiel angelaufen hat. Für den Sommer nächsten Jahres hat MSC bereits angekündigt, dass zusätzlich auch die „MSC Splendida“ nach Kiel kommen soll. Die Reederei Aida ist mit 60 Anläufen der häufigste Kunde, gefolgt von Tui Cruises mit 31 Anläufen und MSC mit 20 Anläufen.

Auch der Panikrocker geht wieder an Bord

Stammkunde des Kieler Hafens ist inzwischen auch Udo Lindenberg. Der Deutschrocker startet am 14. Mai mit dem Panikorchester auf der „Mein Schiff 1“. Auch andere Musikstars gehen immer öfter an Bord. Das maritime Wacken-Festival gehört genauso dazu wie Matthias Reim und Nico Santos, die am 13. August mit der „ Vasco da Gama“ von Kiel auf Kreuzfahrt gehen.

Der Kieler Hafen verweist bei Fragen nach der Luftverschmutzung auf Messungen aus dem vergangenen Jahr. Sie lassen den Schluss zu, „dass die Schiffsimmissionen nicht wahrnehmbar sind“, sagt Seehafen-Chef Dirk Claus. Durch die Lage des Hafens, die Windverhältnisse und die Bauweise der Schiffe gebe es an den Messstationen nicht einmal im Ansatz Annäherungen an die Grenzwerte.

