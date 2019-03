Kiel

Noch nie war Urlaub auf einem Schiff so beliebt wie heute. Weltweit werden im Jahr 2019 an die 20 Millionen Menschen mit Kreuzfahrtschiffen auf Reisen gehen. Allein der Seehafen Kiel erwartet 178 Anläufe von Kreuzfahrern.

Aida, Tui Cruises und MSC schicken Schiffe nach Kiel

Den Auftakt macht am 7. April 2019 die " Aidacara" (siehe Timeline und Tabelle unten). Die Reederei schickt dieses Jahr noch weitere Schiffe in die Landeshauptstadt. Vier von 13 Aida-Schiffen sind im Sommer 2019 in Kiel zu sehen, 60 der 178 angemeldeten Anläufe in der Kreuzfahrtliste tragen den Kussmund am Bug. Flaggschiff ist dabei die 300 Meter lange „ Aidaprima“, die am 17. Mai 2019 erstmals nach Kiel kommt und bis Mitte Oktober 23 Mal am Ostseekai festmachen will.

Zur Galerie Ausblick auf die Kreuzfahrtsaison 2019 in Kiel

Die Kreuzfahrtsaison 2019 in Kiel hat aber noch mehr Höhepunkte: 31 Besuche in der Landeshauptstadt planen in diesem Jahr die vier Schiffe der Flotte von Tui Cruises. „Der Kieler Hafen ist bei unseren Gästen sehr beliebt“, sagt Wybcke Meyer, Chefin von Tui Cruises. Gute Verkehrsanbindung, schnelle Abfertigung und Liegeplätze mitten in der Stadt sind wichtige Pluspunkte bei Umfragen. Diese Kombination ist auch der Grund, weshalb die Reederei MSC in diesem Jahr ihre Flaggschiff „ MSC Meraviglia“ von Hamburg nach Kiel verlegt.

Übersicht: Hier legen Kreuzfahrtschiffe an

Übersicht: Diese Kreuzfahrtschiffe kommen 2019 nach Kiel

Anläufe von Kreuzfahrtschiffen 2019 in Kiel - Tabelle

Datum Ankunft Abfahrt SCHIFFSNAME KAI VON NACH 05.01.2019 10:00 >> Mein Schiff 2 OSK Turku Hamburg 23.01.2019 >> 19:00 Mein Schiff 2 " Turku Hamburg 07.04.2019 8:00 18:00 AIDAcara OSK Arhus Stavanger 12.04.2019 8:00 17:00 Viking Sky OSK Fredericia Hamburg 14.04.2019 8:00 18:00 AIDAcara OSK Kopenhagen Stavanger 18.04.2019 8:00 17:30 Junker Jörg SAK Rendsburg 20.04.2019 8:00 18:00 Viking Sky OSK Hamburg Fredericia 21.04.2019 8:00 18:00 AIDAcara OSK Kopenhagen Stavanger 24.04.2019 1:00 17:00 Astor OSK Tilbury Stockholm 27.04.2019 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Southhampt. Kopenhagen 28.04.2019 8:00 18:00 AIDAcara OSK Kopenhagen Visby 04.05.2019 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Tallinn Kopenhagen 04.05.2019 6:30 16:00 Junker Jörg SAK Hamburg 09.05.2019 9:00 17:00 Queen Victoria OSK St.Petersburg Skagen 10.05.2019 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Göteborg Oslo 10.05.2019 8:00 >> Saga Sapphire OSK Stockholm Dover 11.05.19 >> 05:30 Saga Sapphire OSK " " 10.05.2019 15:00 >> Frederic Chopin SAK Rendsburg Rendsburg 11.05.19 >> >> Frederic Chopin SAK " " 12.05.19 >> 12:30 Frederic Chopin SAK " " 11.05.2019 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Stavanger Kopenhagen 11.05.2019 16:00 >> Sans Souci SAK 12.05.19 >> >> Sans Souci SAK 13.05.19 >> 07:30 Sans Souci SAK 12.05.2019 8:00 18:00 AIDAcara OSK Gdynia Stockholm 13.05.2019 8:00 17:00 Hamburg OSK Faaborg Bergen 14.05.2019 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Kopenhagen Helsinki 14.05.2019 8:00 18:00 AIDAluna OSK Kopenhagen Kopenhagen 16.05.2019 8:00 18:00 AIDAluna OSK Kopenhagen Oslo 16.05.2019 8:00 16:00 Zuiderdam OSK Warnemünde Kopenhagen 17.05.2019 8:00 18:00 AIDAprima OSK Oslo Tallin 18.05.2019 9:00 >> Excellence Coral SAK Rendsburg Brunsbüttel 18.05.19 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Tallinn Kopenhagen 19.05.19 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Stockholm Stockholm 20.05.19 6:30 19:00 Mein Schiff 4 OSK Kopenhagen Goteborg 20.05.19 8:00 18:00 AIDAluna OSK Kopenhagen Kirkwall 22.05.19 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 23.05.19 6:30 19:00 Mein Schiff 4 OSK Kopenhagen Tallinn 23.05.19 7:00 17:00 Nieuw Statendam OSK Stockholm Aarhus 23.05.19 12:30 18:00 Ocean Majesty NWK Guernsey Ronne 25.05.19 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Haugesund Kopenhagen 26.05.19 8:00 18:00 AIDAcara OSK Kopenhagen Tallin 27.05.19 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Helsinki Gdynia 27.05.19 8:00 18:00 AIDAprima OUH Nynäshamn Tallin 28.05.19 6:30 19:00 Mein Schiff 4 OSK Stockholm Bergen 29.05.19 8:00 18:00 AIDAbella OSK Kopenhagen Oslo 30.05.19 8:00 15:00 Ocean Majesty NWK Stockholm Flam 01.06.19 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Tallinn Kopenhagen 01.06.19 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 02.06.19 8:00 18:00 AIDAbella OSK Kopenhagen Oslo 02.06.19 10:00 16:30 Hamburg OSK Bergen Swinoujscie 02.06.19 4:00 >> Junker Jörg SAK Stralsund 03.06.19 >> 12:00 Junker Jörg " 05.06.19 8:00 18:00 AIDAcara OSK Fredericia Tallinn 06.06.19 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Stockholm Oslo 06.06.19 8:00 18:00 AIDAluna OSK Bergen Kirkwall 06.06.19 12:00 16:00 Ocean Majesty NWK Kristiansand Gdansk 07.06.19 9:00 17:00 Costa Pacifica OSK Ijmuiden Alesund 08.06.19 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Stavanger Kopenhagen 08.06.19 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 08.06.19 6:30 19:00 Mein Schiff 4 OSK Alesund Bergen 09.06.19 8:00 16:00 Zuiderdam OSK Warnemünde Kopenhagen 10.06.19 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Kopenhagen Klaipeda 13.06.19 9:00 17:00 Hamburg OSK Stockholm Ronne 15.06.19 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Tallinn Kopenhagen 15.06.19 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 15.06.19 8:00 18:00 AIDAcara OSK Kopenhagen Visby 16.06.19 8:00 18:00 AIDAbella OSK Aarhus Bergen 16.06.19 8:00 15:00 Ocean Majesty NWK Stockholm Vik 18.06.19 9:00 17:30 Costa Pacifica OSK Bergen Stockholm 20.06.19 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Stockholm Bergen 22.06.19 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Stavanger Kopenhagen 22.06.19 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 22.06.19 6:30 19:00 Mein Schiff 4 OSK Alesund Tallinn 22.06.19 12:00 >> Johannes Brahms NWK Rendsburg Rendsburg 23.06.19 8:45 15:00 Johannes Brahms SWK " " 24.06.19 >> 08:00 Johannes Brahms NWK " " 22.06.19 16:00 >> Sans Souci NWK 23.06.19 8:30 15:00 Sans Souci SWK 24.06.19 >> 07:30 Sans Souci NWK 23.06.19 8:00 18:00 AIDAluna OSK Bergen Kirkwall 23.06.19 9:00 15:00 Amadea NWK Ronne Bremerhaven 23.06.19 14:00 >> Artania OSK Kopenhagen Nynashamn 24.06.19 >> 23:00 Artania " " " 24.06.19 8:30 17:00 Hamburg OSK Stockholm Bergen 25.06.19 13:00 23:00 Albatros OSK Bremerhaven Riga 27.06.19 20:00 >> Johannes Brahms NWK Geesthacht Kiel 28.06.19 >> >> Johannes Brahms NWK " " 29.06.19 >> >> Johannes Brahms NWK " " 30.06.19 >> 05:00 Johannes Brahms NWK " Hamburg 29.06.19 9:00 >> Excellence Coral NWK Rendsburg 30.06.19 >> 09:30 Excellence Coral NWK Brunsbüttel 28.06.19 9:00 17:00 Costa Pacifica OSK Gdynia Alesund 29.06.19 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Tallinn Kopenhagen 29.06.19 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 29.06.19 8:00 18:00 AIDAcara OSK Gdynia Stockholm 30.06.19 6:30 19:00 Mein Schiff 4 OSK Stockholm Bergen 30.06.19 8:00 18:00 AIDAbella OSK Aarhus Lerwick 01.07.19 9:00 15:30 Ocean Majesty NWK Bergen Tallin 01.07.19 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Alesund Gdynia 03.07.19 5:00 18:00 Boudicca OSK Dover Kopenhagen 04.07.19 8:00 16:00 Zuiderdam OSK Warnemünde Kopenhagen 06.07.19 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Flaam Kopenhagen 06.07.19 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 07.07.19 8:00 18:00 World Explorer OSK Kopenhagen Riga 09.07.19 9:00 17:30 Costa Pacifica OSK Bergen Stockholm 09.07.19 8:00 20:00 Artania OSK Trellerborg Riga 10.07.19 8:00 18:00 AIDAluna OSK Bergen Kirkwall 12.07.19 10:00 15:00 Ocean Majesty NWK Szczecin Bergen 12.07.19 12:00 >> Johannes Brahms SAK Rendsburg Hamburg 13.07.19 >> >> Johannes Brahms SAK " " 14.07.19 >> 12:00 Johannes Brahms SAK " " 13.07.19 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Tallinn Kopenhagen 13.07.19 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Kopenhagen Stavanger 13.07.19 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 14.07.19 6:30 19:00 Mein Schiff 4 OSK Alesund Klaipeda 14.07.19 8:00 18:00 AIDAbella OSK Aarhus Bergen 15.07.19 7:00 17:00 Europa OSK Fredericia Lerwick 16.07.19 8:00 17:00 Marella Explorer OSK Skagen Tallin 18.07.19 8:00 18:00 World Explorer OSK Gdansk Riga 19.07.19 9:00 17:30 Costa Pacifica OSK Bergen Kopenhagen 19.07.19 9:30 16:00 Vasco da Gama OSK Bergen Stockholm 20.07.19 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Stavanger Kopenhagen 20.07.19 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 21.07.19 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Kopenhagen Gdynia 22.07.19 10:30 18:00 Vasco da Gama OSK Kopenhagen Mukran 25.07.19 9:00 17:00 Queen Victoria OSK St.Petersburg Göteborg 27.07.19 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Kotka Kopenhagen 27.07.19 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 27.07.19 8:00 18:00 AIDAluna OSK Bergen Kopenhagen 28.07.19 8:00 18:00 AIDAbella OSK Aarhus Bergen 28.07.19 6:30 19:00 Mein Schiff 4 OSK Kopenhagen Bergen 29.07.19 8:00 18:00 AIDAluna OSK Kopenhagen Kirkwall 29.07.19 8:00 18:00 World Explorer OSK Gdansk Goteborg 30.07.19 8:00 17:30 Costa Pacifica OSK Gdynia Stockholm 31.07.19 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Stockholm Tallinn 01.08.2019 8:30 19:00 Vasco da Gama OSK Stockholm Mukran 02.08.2019 19:00 23:00 Azamara Journey OSK Kiel Canal Warnemünde 03.08.2019 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Stavanger Kopenhagen 03.08.2019 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 05.08.2019 8:00 17:00 Astor OSK Stockholm Kirkwall 08.08.2019 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Stockholm Gdynia 08.08.2019 6:30 19:00 Mein Schiff 4 OSK Alesund Runavik 09.08.2019 9:00 17:00 Costa Pacifica OSK Gdynia Alesund 10.08.2019 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Helsinki Kopenhagen 10.08.2019 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 11.08.2019 8:00 18:00 AIDAbella OSK Aarhus Newcastle 11.08.2019 6:30 17:00 Sans Souci SAK 13.08.2019 8:00 17:00 Vasco da Gama OSK Göteborg Kopenhagen 15.08.2019 8:00 18:00 AIDAluna OSK Bergen Kopenhagen 17.08.2019 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Flaam Kopenhagen 17.08.2019 15:00 22:00 Vasco da Gama NWK Göteborg tba 17.08.2019 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 17.08.2019 8:00 18:00 AIDAluna OSK Kopenhagen Oslo 18.08.2019 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Stockholm Tallinn 20.08.2019 9:00 17:30 Costa Pacifica OSK Bergen Stockholm 20.08.2019 6:30 19:00 Mein Schiff 4 OSK Bergen Gdynia 24.08.2019 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH St. Petersburg Kopenhagen 24.08.2019 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 25.08.2019 8:00 18:00 AIDAbella OSK Aarhus Newcastle 27.08.2019 6:30 19:00 Mein Schiff 1 OSK Kopenhagen Stavanger 28.08.2019 8:00 18:00 AIDAluna OSK Stockholm Bergen 30.08.2019 9:00 17:00 Costa Pacifica OSK Gdynia Alesund 30.08.2019 6:30 19:00 Mein Schiff 4 OSK Stockholm Kopenhagen 31.08.2019 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Haugesund Kopenhagen 31.08.2019 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 01.09.2019 8:00 18:00 AIDAbella OSK Aarhus Bergen 01.09.2019 7:00 18:00 Europa 2 OSK Svaneke Oslo 02.09.2019 7:00 19:00 Europa OSK Torquay Stockholm 05.09.2019 7:00 17:00 Nieuw Statendam OSK Stockholm Aarhus 07.09.2019 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Tallinn Kopenhagen 07.09.2019 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 07.09.2019 6:30 19:00 Mein Schiff 3 OSK Kopenhagen Gdynia 08.09.2019 8:00 18:00 AIDAbella OSK Aarhus Oslo 10.09.2019 9:00 16:00 Costa Pacifica OSK Bergen Amsterdam 11.09.2019 6:30 19:00 Mein Schiff 3 OSK Ronne Bergen 12.09.2019 8:00 18:00 AIDAbella OSK Kopenhagen Göteborg 14.09.2019 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Stavanger Kopenhagen 14.09.2019 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 15.09.2019 8:00 18:00 AIDAbella OSK Kopenhagen Oslo 18.09.2019 6:30 19:00 Mein Schiff 3 OSK Kopenhagen Tallinn 18.09.2019 7:00 18:00 Europa OSK Kopenhagen Riga 19.09.2019 8:00 18:00 AIDAbella OSK Kopenhagen Göteborg 21.09.2019 7:00 19:00 MSC Meraviglia OUH Tallinn Kopenhagen 21.09.2019 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 22.09.2019 8:00 18:00 AIDAbella OSK Kopenhagen Oslo 26.09.2019 8:00 18:00 AIDAbella OSK Kopenhagen Göteborg 27.09.2019 6:30 19:00 Mein Schiff 3 OSK Stockholm Kopenhagen 28.09.2019 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 29.09.2019 6:30 19:00 Mein Schiff 3 OSK Kopenhagen Kopenhagen 29.09.2019 8:00 18:00 AIDAbella OSK Kopenhagen Oslo 03.10.2019 8:00 18:00 AIDAbella OSK Kopenhagen Kopenhagen 05.10.2019 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Tallin 08.10.2019 7:30 14:00 Astor OSK Stockholm Olden 12.10.2019 8:00 18:00 AIDAprima OSK Nynäshamn Abu Dhabi 18.10.2019 8:00 20:00 Junker Jörg SAK Hamburg

Timeline: Sebastian Ernst