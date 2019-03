Kiel

Die Kreuzfahrtsaison in Kiel beginnt offiziell am 31. März mit einem Anlauf der "Viking Sky" und endet Mitte Oktober.

Die meisten Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig sind am 17. August in Kiel zu Gast. Dann werden mit der «"AIDAprima", der "AIDAluna", der " Vasco da Gama" und der " MSC Meraviglia" vier Hochseekreuzfahrtschiffe zusätzlich zu den großen Skandinavien-Fähren im Hafen liegen. Binnen weniger Stunden werden dann den Angaben zufolge knapp 30 000 Passagiere aus- und eingeschifft.

2018 wurde Kiel 169 Mal angelaufen

Der Kieler Hafen ist auch auf der Reisemesse ITB vertreten, die am Mittwoch in Berlin begonnen hat. Claus sagte, "wir registrieren ein stetig steigendes Interesse an Kreuzfahrten in Nordeuropa. Mit unserem Auftritt auf der ITB unterstreichen wir unsere Position als führender Start- und Zielhafen für Kreuzfahrten an der deutschen Ostseeküste." 2018 generierten Passagiere in Kiel Umsätze in Höhe von gut 68 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr wurde Kiel insgesamt 169 mal von 34 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen mit einer Gesamttonnage von über 11,5 Millionen BRZ angelaufen. Über die Terminalanlagen gingen 598 000 Kreuzfahrtpassagiere an oder von Bord.

