Die Urteilsverkündung im NSU-Prozess haben auch in Kiel Aktivisten mit einem Demonstrationszug begleitet. Am Nachmittag zogen mehr als 600 Teilnehmer vom Alfons-Jonas-Platz in Gaarden Richtung Innenstadt, um am Holstenplatz und in der Dänischen Straße weiteren Kundgebungen zuzuhören.