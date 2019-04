Kiel

Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstag zu drei Bränden in Kiel gerufen - nun ermittelt die Kripo in allen Fällen.

Feuer in der Priwallstraße in Kiel : technischer Defekt möglich

Gegen 14 Uhr brach ein Feuer in der Küche einer 83-jährigen Dame in der Priwallstraße in Kiel-Schilksee aus. Die Frau wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer beschädigte die Kücheneinrichtung. Als Ursache kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt eines Toasters in Frage.

Lösten Handwerker den Brand in der Feldstraße in Kiel aus?

In der Feldstraße, Ecke Mercatorstraße, in Kiel-Wik brannte gegen 17.20 Uhr die Fassade einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Trotz der teilweise schwierigen Bedingungen konnten alle Personen durch Feuerwehr- und Polizeikräfte in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl verhindert werden. Dabei setzten die Einsatzkräfte auch Werkzeuge zum Aufbrechen der Fassade ein.

An dem Tag fanden Bauarbeiten an dem Gebäude statt. Diese könnten nach derzeitigem Ermittlungsstand ursächlich für das Feuer sein.

Dachgeschosswohnung in der Holtenauer Straße brannte aus

Am Abend, gegen 23.10 Uhr, brannte eine Dachgeschosswohnung in der Holtenauer Straße 129 vollständig aus. Das Feuer griff dabei auf den Dachstuhl über.

Alle Bewohner konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Für sie wurde ein Bus der Kieler Verkehrsgesellschaft zur Verfügung gestellt. Schließlich wurden Strom und Heizung während des Brandes abgestellt.

Das Mehrfamilienhaus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

Von KN-online