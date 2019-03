Kiel

Die vom Beirat aufgelisteten Versäumnisse sind umfangreich: Es fehlten noch Notrufe mit bodenlangen Seilen, mobile Duschstühle mit Armlehnen, Lifter in Umkleideräumen oder im Saunabereich (für das gesamte Hörnbad gebe es nur einen motorbetriebenen Lifter). Außerdem fehlten visuelle Alarmanlagen für Gehörlose, gut erreichbare Ablagen in Griffhöhe für Duschartikel oder automatische Türen (zum Beispiel vom Sport- in den Umkleidebereich).

Behindertenbeirat fordert schnelle Konsequenzen

Die beiden Vorsitzenden des Beirates, Michael Völker und Sönke Lintzen, fordern Konsequenzen: „Wir erwarten von Verwaltung und Politik, dass unsere bereits in der Planungsphase gemachten Vorschläge ernst genommen, zügig geprüft und umgesetzt werden. Nur so kann die Landeshauptstadt ihr eigenes Leitbild zur Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung glaubhaft leben.“

Kiels Sportdezernent Gerwin Stöcken versprach auf Nachfrage: „Wir nehmen jede Anregung für Nachbesserungen ernst.“ Bei den vom Beirat vermissten Ausstattungselementen zur Barrierefreiheit werde die Stadt „Schritt für Schritt nacharbeiten“.

Bislang habe die Verwaltung den Fokus darauf gerichtet, das Hörnbad so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen und für alle Besucher zugänglich zu machen. Diese Phase sei nun abgeschlossen. Nun gehe es darum, gemeinsam mit den Betroffenen zu prüfen, an welchen Stellen noch nachgebessert werden müsse.

Dezernent will im Praxisbetrieb "nachjustieren"

Manche Ausstattungselemente wie die Duschstühle würden noch beschafft. Bereits eingebaut, aber noch nicht voll funktionstüchtig sei zum Beispiel der Becken-Lifter oder die automatische Schiebetür: „Da müssen wir im Praxisbetrieb sicher noch das eine oder andere nachjustieren.“

Aus Sicht des Beirates hätte es zu solch umfangreichen Nachbesserungsmaßnahmen gar nicht kommen müssen. Bereits 2014 habe laut Sönke Lintzen die Beirats-Arbeitsgruppe „Gebäude und Wohnen“ an die Verwaltung wichtige Hinweise zur barrierefreien Planung des Hörnbades gegeben. „Leider müssen wir jetzt feststellen, dass bis heute wesentliche Anregungen nicht beachtet oder umgesetzt wurden.“

