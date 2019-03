Die Kieler MTV-Frauen knüpften an die Hinrunde an, mit dem 2:0-Sieg gegen Audorf festigte die Weschke-Elf den zweiten Tabellenplatz. „Wir müssen noch in unseren Rhythmus finden“, stellte der KMTV-Coach trotz eines souveränen Auftritts fest, in dem Audorf nie in die Kieler Gefahrenzone kam.