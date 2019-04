Kiel - Altstadt

Die Beamten fuhren mit mehreren Streifenwagen in der Holstenstraße vor und eilten in das Gebäude von TK Maxx am Bootshafen in Kiel. Die Einsatz-Fahrzeuge mit Blaulicht erweckten Aufsehen in der gut gefüllten Einkaufsstraße bei sonnigem Wetter.

Beamte schreiben Anzeige

Nach Angaben der Leitstelle nahmen die Polizisten den Ladendieb mit auf die Wache, wo seine Personalien aufgenommen und eine Anzeige geschrieben werden sollte.

Wie es heißt, war der Mann zuvor beim Klauen erwischt worden. Das gefiel ihm so wenig, dass er im Laden laut wurde und sich zur Wehr setzte.

Von RND/pat