„Wir können nicht länger warten, bis sich die Jugendlichen bei uns bewerben“, erklärte Staatskanzlei-Chef Dirk Schrödter, der sich am Freitag zu einem Rundgang auf dem Ausstellungsgelände einfand: „Wir müssen sie schon direkt abholen – in Schulen oder auf solchen Messen wie hier in einer Shopping-Mall.“

Auf den Erfolg solcher Werbeaktionen ist auch Claus-Peter Minkwitz, Sprecher des Kieler Hauptzollamtes, angewiesen. Noch könnten freie Stellen beim Zoll zwar besetzt werden. Doch das ändere sich absehbar: „Allein durch den Brexit müssen bundesweit 900 neue Kollegen her, das ist schon eine echte Herausforderung.“

In Justiz-Behörden wurden Ausbildungsstellen verdoppelt

Ähnlich groß ist die Herausforderung in den Justizbehörden, die ebenfalls dringend Nachwuchs bei Justiz-Fachwirten, -Fachangestellten oder Diplom-Rechtspflegern suchen. „Aufgrund der Pensionierungswelle sowie dem enormen Zuwachs an Aufgaben haben wir die Zahl unserer Ausbildungsstellen verdoppelt“, berichtete Justiz-Fachwirtin Sophie Thieme-Röhling.

Doch die Nachfrage hält sich offenbar in Grenzen: „Das Problem ist: Die meisten Jugendlichen kennen die Berufe gar nicht. Dass sie vergleichsweise sicher sind, zählt heute nicht mehr viel.“

Ein sicherer Job bei der Landespolizei war auch nicht die erste Wahl von Klara König. „Der ist zwar auch interessant, aber trotzdem nur mein Plan B“, berichtete die 15jährige Schülerin mit einem anderen Berufsziel: Heimerzieherin.

