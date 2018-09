Kiel

„Er machte das Opfer für die Zerstörung seines Lebens verantwortlich.“ Nach Überzeugung der Jugendkammer des Kieler Landgerichts denkt der 18-jährige Angeklagte bis heute, er habe richtig gehandelt, als er am 17. Januar am Bergenring in Mettenhof einen 41-jährigen Familienvater mit einem Messer niederstreckte. Das Urteil: sechs Jahre und sechs Monate Jugendstrafe wegen Totschlags. Der getötete Syrer, der Ehefrau und drei Kinder hinterlässt, soll eine außereheliche Beziehung mit der Mutter des ebenfalls aus Syrien stammenden Heranwachsenden geführt haben. „Der Angeklagte sah seine Familie als zerstört an“, sagte der Vorsitzende der Jugendkammer, Stefan Becker, zum Tatmotiv des psychisch labilen Flüchtlings, der 2014 zunächst ohne Eltern nach Deutschland gelangt war.

Täterschaft stand außer Zweifel

Dem langjährigen Bekannten seiner Familie warf der Angeklagte auch vor, Alkohol zu trinken und schlecht über die Religion zu reden. Diese Verstöße gegen seine Wertvorstellungen ließen ihn ihm den Plan reifen, den Mann zu töten, so das Urteil. „Die Täterschaft steht außer Zweifel“, sagte der Vorsitzende. Im Mittelpunkt der neuntägigen Beweisaufnahme unter Ausschluss der Öffentlichkeit standen eher Fragen des Tatmotivs und der Schuldfähigkeit des 18-Jährigen. Der Heranwachsende leide an einer paranoiden Schizophrenie, teilte das Gericht mit Verweis auf ein psychiatrisches Gutachten mit. Anfang 2017 sei der damals 17-Jährige für einige Monate im Kieler Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP) untergebracht gewesen, danach aber psychisch unauffällig gewesen. Zur Tatzeit habe es keinen akuten Schub der Krankheit, keine Wahnvorstellungen oder Halluzinationen gegeben.

Der 18-Jährige hatte gewusst, dass er bestraft werden würde

Deshalb verneinten die Richter eine erheblich verminderte Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Messerstechers. Seine Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie kam somit nicht in Betracht. Trotz Erkrankung habe der 18-Jährige das Unrecht der Tat erkannt und gewusst, dass er bestraft werden würde.