Zum Auftakt einer Serie von Prozessen um bandenmäßigen Betrug an Senioren durch falsche Polizisten hat das Kieler Landgericht am Mittwoch ein erstes Urteil gefällt. Die Richter schickten einen Angeklagten wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in zwei Fällen für vier Jahre und vier Monate in Haft.