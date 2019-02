Kiel

Wie die scheidende Präsidentin des Kieler Landgerichts, Ulrike Hillmann, bei einem Pressegespräch am letzten Tag ihrer neunjährigen Amtszeit berichtete, hat es in Schleswig-Holstein einen vergleichbaren Anstieg der Kapitalsachen in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben. Man hoffe auf einen einmaligen „Ausreißer“. Hillmann (65), die heute in den Ruhestand geht, war auf den Tag genau 40 Jahre als Richterin im Landesdienst tätig.

Führungswechsel im Präsidentenamt

Am Freitagvormittag wird Hillmann bei einer Feierstunde im Landgericht von der Justizministerin vor rund 200 geladenen Gästen verabschiedet. Gleichzeitig wird ihr Nachfolger und langjähriger Stellvertreter Wilfried Kellermann (62) ins Amt eingeführt. Der neue Landgerichtspräsident wurde bereits im November vom zwölfköpfigen Richterwahlausschuss des Landtags ins Amt gewählt.

Einzelne Verfahren werden immer komplexer

Die Belastung der Gerichte steige auch deshalb an, weil die einzelnen Verfahren immer komplexer, die Akten immer umfangreicher würden. Gleichzeitig habe die Justiz ein Personal- und Nachwuchsproblem, so Kellermann. Es werde immer schwieriger, junge Menschen mit Prädikatsexamen für den Öffentlichen Dienst zu begeistern. Größere Anwaltskanzleien lockten mit höheren Einstiegsgehältern und Auslandsaufenthalten.

Spektakuläre Strafprozesse beginnen demnächst

Beim Ausblick auf spektakuläre Strafprozesse der kommenden Monate nannten die Gerichtssprecher die am 26. Februar beginnende Hauptverhandlung gegen Verantwortliche des Waffenherstellers Sig Sauer um illegale Lieferungen von mehr als 30.000 Pistolen nach Kolumbien. Auch ein dritter Prozess gegen falsche Polizeibeamte stehe demnächst an.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.