Kiel

„Das Thema Landstrom ist komplex. Mit Unterstützung zweier Ingenieurbüros prüfen wir derzeit verschiedene Optionen zum Bau einer Landstromanlage am Ostseekai. Auf dieser Basis wird zeitnah eine Entscheidung über die Art der technischen Umsetzung getroffen“, sagt Seehafen-Chef Dirk Claus. Vor 2020 wird es aber keine Landstromeinrichtung für den Ostseekai geben. Schneller geht es am Norwegenkai: Dort haben die Vorbereitungen für den Anschluss der „Color Line“-Fähren begonnen. Ab Frühjahr 2019 werden „Color Magic“ und „Color Fantasy“ nicht nur in Oslo, sondern auch in Kiel Strom aus dem Landnetz beziehen.

Bei den Kreuzfahrern zeichnet sich dagegen eine andere Option ab. Am Rande der Fachmesse SMM in Hamburg wurde vorige Woche bekannt, dass die Hamburger Firma Becker Marine den Bau schwimmender Kraftwerke vorantreiben möchte. Besonders aus China gebe es eine starke Nachfrage nach einer schwimmenden Stromerzeugung mit sogenannten Power-Bargen, die mit verflüssigtem Erdgas Generatoren antreiben und Strom erzeugen, wird Becker-Marine-Chef Dirk Lehmann in der Deutschen Schifffahrtszeitung THB zitiert.

Einen Prototyp hatte Becker zusammen mit Aida bereits 2013 für die deutschen Häfen gebaut und unter dem Namen „Hummel“ in Dienst gestellt. Nach KN-Informationen ist auch der Seehafen Kiel mit Becker in Kontakt und prüft den Bau von mindestens einem schwimmenden LNG-Kraftwerk für Kiel. Der große Vorteil: die Mobilität. Die Power-Barge ist nicht an einen Terminal gebunden und könnte von Liegeplatz zu Liegeplatz verholt werden. In den Wintermonaten besteht zudem die Möglichkeit, Fernwärme für Abnehmer an Land zu erzeugen.