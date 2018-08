Kiel

Für Philipp Rittscher läuft es gerade bestens: Der 32-Jährige steckt mitten in seiner Trainingsphase, und mehr als 5600 Menschen schauen ihm gerade dabei zu. Selbstgedrehte Videofilme machen es möglich - hochgeladen auf seinem YouTube-Kanal „Turnschuhheizer“. Die vielen Follower katapultierten den Kieler schon in den Laufkanal-Olymp. „Inzwischen habe ich den größten deutschsprachigen Laufkanal auf YouTube“, sagt er.

Die Fans katapultieren ihn in den Laufkanal-Olmyp

Philipp Rittscher nutzt jede freie Minute zum Laufen. „Ich möchte beim Volkslauf in Neumünster Ende September fünf Kilometer unter 17 Minuten schaffen“, sagt er. „Dazu mache ich gerade viel Intervalltraining.“ Die Freude am Laufen treibt ihn immer wieder an. Nicht die Höchstleistungen. Vielleicht ist das auch sein Erfolgsgeheimnis. Philipp Rittscher plaudert in seinen Videos so nett und natürlich, wie er auch im Alltag ist. Sein Ziel: Andere zu motivieren, einfach mal selbst zu laufen.

Sein Ziel: Andere zum Laufen zu motivieren

Die Themen sind deshalb breit gefächert. „Gerade hab‘ ich einen Film zu Rote-Bete-Saft gemacht“, erzählt er. „Im Ärzteblatt hatte ich gelesen, dass der Saft gut fürs Herz ist.“ Er informiert auch über Laufschuhe und Equipment, stellt Sportübungen für zu Hause vor oder erzählt, wie gute Ernährung aussehen könnte. 191 Videos hat der Turnschuhheizer bereits gedreht. Im Schnitt sind sie fünf Minuten lang. Neue Ideen hat er noch zuhauf.