Stattdessen entzückt er die Kieler Monat für Monat mit seinen Kolumnen in allerlei Magazinen und genießt ansonsten sein Leben. Wer ist dieser Mann, der das Formulieren so brillant versteht?

Im Ortsteil Hammer herrscht an diesem Vormittag die typische Vorstadtruhe. Nur Martin Reuter zerlegt in seinem riesigen Garten gerade das Feuerholz in ofengerechte Stücke. „Da hab’ ich mir selbst ein Ei gelegt“, sagt er lachend und legt seine Axt beiseite. „15 Euro pro Festmeter günstiger, dafür muss ich das Holz nun selbst kleinkriegen.“ Vor dreieinhalb Jahren zog Martin Reuter mit Frau, Sohn und der alten Harley Baujahr 1976 vom Kieler Schrevenpark nach Hammer.

Der Garten ist sein Nabel der Welt

Seitdem ist die knapp 80 Quadratmeter große Doppelhaushälfte und der fast 20 Mal so große Garten sein Nabel der Welt. Beim Rundgang zeigt er Erdbeer- und Kartoffelbeete, ein Rasenstreifen soll in Kürze Insektenwiese werden, und im Beet am Eingang hat er das „Meißner Feuerwerk“ gepflanzt, eine bunte Wildblumenmischung der Extraklasse. „Das wird prächtig werden“, sagt er zufrieden.

Zwei Jahrzehnte am Tresen der Palenke

Ein paar Schritte weiter geht’s zur Garage. Riesige Glasscheiben haben das alte Rolltor ersetzt. An der Seite steht eine Holzwerkbank von Howaldt. Ein Honda DAX Motor (50 Kubik) wartet hier auf Reuters feine Frickelhände. An der Kopfseite ist das Fotostudio. Hier werden so spannende Dinge wie die Bratenschneidezange oder die hölzerne Kaffeemühle für seine Kolumnen in Szene gesetzt. Nach zwei Jahrzehnten Tresenarbeit in der Palenke verfügt er über genügend „Fachkenntnis“ in der Szene und beschrieb in den vergangenen zwei Jahren für das örtliche Magazin „la Carte“ die Kneipenszene Kiels („die Pinasse ist die stille Königin unter Kiels Kneipen“). Nun sind die skurrilsten Küchengeräte an der Reihe.

In der Kneipen- und Künstlerszene unterwegs

„Gelernt hab’ ich eigentlich Nachrichtengeräteelektroniker bei Siemens in Kiel“, erzählt er. „Ich sollte auch übernommen werden. Aber es war nur eine Stelle im Atomkraftwerk frei. Da wollte ich dann doch nicht hin.“ Stattdessen lernt er dann lieber die Kneipen- und Künstlerszene Kiels kennen. „Mit Freunden gründeten wir die Band ,Kida Forschungsinstitut‘“, erinnert er sich lachend. „Wir haben sinnlose Musik gemacht. Echte Dilettanten am Werk. Unser Tänzer hieß Nappo. Vorm Auftritt beschmierte der sich mit Margarine und sprang nackt in die Zuschauermenge.“

Verrückte Zeiten

Während er sich eine Zigarette dreht, erzählt er von der groß angekündigten Aufdeckaktion „Kida nennt die Namen“. Statt auf dem Asmus-Bremer-Platz Fakten zu verkünden, lasen seine Bandmitglieder einfach aus dem Telefonbuch vor. „Wir waren ziemlich bekloppt damals.“ Auch bei „Prima Kunst“ auf dem Hinterhof Fleethörn 58 sei es oft hoch hergegangen. „Ein Kumpel wollte einmal Schießbaumwolle herstellen. Am Ende flogen überall die Scheiben raus, und er musste ein halbes Jahr wegen seiner Verbrennungen mit Plastiktüten an den Händen rumlaufen.“ Ja, die Zeiten seien schon verrückt gewesen.

Eigentlich will er Künstler werden. Aber die Muthesiusschule befindet, er sei „nicht mehr formbar“. „Dabei dachte ich, ich bin der zweite van Gogh, nur mit zwei Ohren.“ Eine zeitlang kellnert er im Club 68, lernt Werner und Holgi kennen.

Er textet sogar Bedienungsanleitungen

Seine ersten Bücher im „Achterbahnverlag“ erscheinen. „Die Kulteisen der Wernersens – Benzinmenschen packen aus“ über Werner & Co. oder „Das große Motorrad-Reisen-Handbuch“. Alles längst vergriffen. Genauso wie „1000 Tipps und Tricks für den angehenden Schwarzarbeiter“ oder „Die neuen Leiden der jungen Wörter“. „Schreiben konnte ich schon immer gut“, sagt er. Das merken auch andere. Als er bei dem Gitarrenhersteller Sandberg, der unter anderem für Peter Maffay und Rammstein Instrumente baut, ins Gästebuch schreibt: „Die Gitarre spielt sich, wie der Bauch einer 20-jährigen Kampfschwimmerin“, wird er spontan von der Firma als Schreiber engagiert. Andere Firmen und Zeitschriften wie das Motorradmagazin „ Custombike“ folgen. Er textet Bedienungsanleitungen, macht Zubehörfotos, schreibt Artikel über neue Produkte oder liefert Reisebeschreibungen ab.

Ende August tritt er auf

Ein bisschen ist Martin Reuter wie eine eierlegende Wollmilchsau. Der Mann kann irgendwie alles. Holz hacken, Brot backen, Stühle polstern, Motorräder auf Vordermann bringen, Gärtnern und natürlich schreiben. Ach ja, fast vergessen: Musik machen kann er auch. Seine aktuelle Band „Eaten by Flies“ tritt Ende August sogar im Kieler Kulturforum auf. Mit Martin Reuter am Bass. „Wir nehmen uns nicht so ernst“, sagt er lachend. „Voller Inbrunst spielen wir ziemlichen Mist. Wir haben auch Iron Butterflys ,In A Gadda Da Vida’ im Programm. Das 17-Minuten-Stück spielen wir in 20 Minuten. Entweder sind wir danach tot oder kriegen Kronen aus Gold aufgesetzt.“ Wir hoffen letzteres. Es wäre zu schade, wenn die Menschheit nichts mehr von Martin Reuter lesen könnte.

Zum Abschied schmeißt er noch mal seine uralte Fräse an. Eine Höllenmaschine, die das Herz eines Mannes höher schlagen lässt. Nach dreimaligem Starten springt das alte Ding tatsächlich an. Zufrieden inhaliert Martin Reuter die Abgaswolke und legt los. Die Grassoden fliegen zur Seite, die dunkle Muttererde kommt ans Tageslicht. Martin Reuter grinst, als hätte er im Lotto gewonnen. Ein Mann voll in seinem Element. Wetten, irgendwann handelt eine der nächsten Kolumnen von einer Fräse der Marke „Holder“?

