Ein außer Kontrolle geratener Lenkdrachen hat am Sonntag für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr auf dem Olof-Palme-Damm in Kiel gesorgt. Wie die Leitstelle der Polizei mitteilte, war der Lenkdrachen kurz nach 17 Uhr durch Beamte gemeldet worden. Er hing an einer Schilderbrücke.