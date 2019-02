Kiel Knooper Weg - 87-Jähriger fährt Ampel mit Mercedes um Ein 87-jähriger Autofahrer ist in Kiel am Dienstagabend mit seinem Wagen gegen eine Ampel gefahren. Sie wurde dabei komplett zerstört und musste durch die Feuerwehr abgebaut werden.

