Kiel

„Das Open-Air-Konzert hatte ich völlig falsch eingeschätzt. Es war einfach unglaublich. Die Leute haben mitgesungen, haben getanzt und wollten uns gar nicht mehr gehen lassen. Das habe ich lange nicht mehr erlebt“, schwärmt der Berliner Liedermacher noch immer. Am Montag war Klaus Hoffmann schon wieder in der Landeshauptstadt. Diesmal aber nicht auf Einladung des Vereins Blücher. Sondern weil er die nächsten zwei Wochen auf der MS Europa, die am Mittag am Ostseekai festmachte, für Unterhaltung sorgen wird.

Auf der MS Europa gibt Klaus Hoffmann Konzerte

Dass Klaus Hoffmann auf dem Kieler Blücherplatz ein Open-Air-Konzert gegeben hat, gleicht einer kleinen Sensation. „Open-Air“, sagt der 67-jährige Künstler, „machen wir eigentlich gar nicht mehr.“ Zu oft hätten er und seine Band vor Betrunkenen gespielt. Zu oft hätten die Texte einfach nicht zu so einer Veranstaltung gepasst. Der Norden habe ihm nun das Gegenteil bewiesen, sagt er.

Auftritt auf dem Blücherplatz verfolgten 4000 Menschen

Dass die drei Tage in Kiel so klasse waren, haben er und seine vierköpfige Band auch Anja Petrich (52) zu verdanken. Ohne die Hartnäckigkeit der ersten Vorsitzenden des Vereins Blücher hätte sich Hoffmann nicht im Sommer in den Norden verirrt. Ganz anders als im Winter. Da spielt er alle zwei Jahre mit seinem Pianisten Hawo Bleich im Kieler Schloss. Ohne allerdings viel von Kiel zu sehen, gesteht er.

Rundum-Sorglos-Paket für Klaus Hoffmann und seine Band in Kiel

Der Auftritt auf dem Blücherplatz wurde bei herrlichstem Wetter zu einem vollen Erfolg. Auch für die Musiker. Denn die wurden von Anja Petrich und ihren Vereinskollegen mit einem Rundum-Sorglos-Paket betüddelt - vom ehrenamtlichen Shuttle-Service bis zur Weinflasche auf dem Hotelzimmer.

Wer das Konzert verpasst hat: Klaus Hoffmann ist mit seiner Band vom 3. bis 15. November auf „Aquamarin“-Tour in Deutschland unterwegs. Mehr: www.stille-music.de