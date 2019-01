Kiel

„Ich bin total überwältigt, ich weiß nicht, was ich sagen soll!“ Für Tobias Schubert war der Vormittag an der Lilli-Nielsen-Schule am Mittwoch hoch emotional. Denn der Konrektor des Förderzentrums für Kinder mit körperlichen, motorischen und geistigen Beeinträchtigungen wurde von Kollegen, Wegbegleitern und den Smart-Mitarbeitern für sein Engagement gewürdigt. Im Mittelpunkt zu stehen, wie jetzt bei der Übergabefeier, das behagt dem Pädagogen eigentlich gar nicht. „Er steht lieber im Hintergrund, ist aber immer für einen da, wenn es Fragen gibt oder Lösungen gesucht werden“, weiß seine Kollegin Anja Blenckner und lobt weiter: „Sein Einsatz reicht dabei weit über das Schulische hinaus.“

Schüler finden ihren Lehrer "mega gut"

Zusammen mit Schulleiter Malte Kolshorn habe er zum Beispiel nach Unterrichtsschluss in allen Räumen des Förderzentrums Hot Spots installiert, damit das schuleigene WLAN überall genutzt werden kann. „Das ist nur eins von vielen Beispielen.“ Auch bei den Schülern sei der Konrektor beliebt. Sie finden ihren Lehrer „mega gut, weil er coole Sachen mit uns macht“. Weil er ein „toller Lehrer und Kollege“ ist haben Anja Blenckner, Schulleiter Malte Kolshorn und die Kollegen ihn beim Wettbewerb „Give Greatness“ des kanadischen Unternehmens Smart Technologies mit einem Video als einen Lehrer vorgeschlagen, dem unbedingt einmal Danke gesagt werden müsse. Und weil er nicht gern im Rampenlicht steht, „haben wir ihm einfach nichts davon gesagt“, so Blenckner.

Hard- und Software im Wert von 32000 Euro

Das weltweit agierende Unternehmen hatte den Wettbewerb im vergangenen Jahr initiiert. „Damit wollen wir die Lehrer würdigen, die sich im Unterricht, in der Schule und weit darüber hinaus mit ihrem Engagement einsetzen und mit ihrer Arbeit bis in die Familien und die Gemeinschaft hinein wirken“, erklären Jeff Lowe, Chief Marketing Officer bei Smart, der für die Preisverleihung aus dem 7200 Kilometer entfernten Calgary angereist ist, sowie sein Kollege Christian Schwaiger, Managing Direktor Sales für Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Mehr als 1000 Bewerbungen aus allen Ländern der Erde sind bei uns eingegangen“, so Schwaiger. Am Ende hatte die achtköpfige Jury sich entschieden, Tobias Schubert und der Lilli-Nielsen-Schule den Hautpreis zuzusprechen: 30 iPads, zwei Smart-Boards, zwei Scream Kits und weitere digitale Technologie im Wert von insgesamt 32 000 Euro überreicht der Smart-Marketing-Chef unter tosendem Applaus von Kollegen, Schülern, Eltern und Vertretern des Schulamtes und des IQSH an den völlig überwältigten Tobias Schubert, der von der Preisverleihung und der Würdigung seiner Person gar nichts geahnt hat.

