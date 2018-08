Die Berufsfeuerwehr Kiel kontrolliert regelmäßig das Schwimmdock bei der Lindenau Werft. Am Freitag drohte es zu sinken, nachdem es Schlagseite bekam. "Derzeit liegt es stabil", hieß es am Sonntagvormitag. Am Montag soll entschieden werden, wie es mit dem maroden Schwimmdock weitergehen soll.