Wegen einer umstrittenen Demonstration auf dem viel befahrenen Theodor-Heuss-Ring droht in Kiel am Freitag ein Verkehrschaos. Die Stadt hat Aktivisten der TurboKlimaKampfGruppe Kiel (TKKG) erlaubt, am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 76 gegen den Autoverkehr zu demonstrieren. Der Abschnitt wird deshalb voraussichtlich gegen 15 Uhr für etwa eine halbe Stunde gesperrt, sagte ein Sprecher der Stadt.

Nach Angaben von Kiels Ordnungsdezernent Christian Zierau wurde eine Zwischenkundgebung der Demonstranten, die direkt auf dem Theodor-Heuss-Ring stattfinden sollte, auf den daneben gelegenen Parkplatz Lübscher Baum verlegt. Anschließend ziehen die Demonstranten auf dem Theodor-Heuss-Ring in Richtung Abbiegespur zur Hamburger Chaussee. Sobald sie dort sind, soll der Verkehr wieder freigeben werden.

Interaktive Karte: Diese Route nimmt die Demo

+++ Die wichtigsten Infos +++



- Am Freitag wird unter anderem auf dem Theodor-Heuss-Ring unter dem Motto "Straßenparty statt Rush-Hour" demonstriert

- Die "Turboklimakampfgruppe Kiel" (TKKG) hat zu der Demonstration gegen den Autoverkehr aufgerufen

- Start der Demo ist um 14 Uhr auf dem Platz der Kieler Matrosen am Hauptbahnhof

- Während des Umzugs zwischen Barkauer Kreuz und Waldwiesenkreisel wird der Theodor-Heuss-Ring in Fahrtrichtung Eckernförde (gen Westen) voll gesperrt, ebenso der Überflieger von der B404 zur B76

