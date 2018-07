Kiel

Vorsichtig löst Logenbibliothekar Klaus Richter den 41 mal 25 mal 10 Zentimeter großen Band mit weiß behandschuhten Händen aus der Schutzverpackung: Beim Supplément Aux Anciennes Editions Du Grand Dictionaire Historique De Mre. Louis Moréri Ou Le Mélange Curieux De L'Histoire Sacrée Et Profane aus dem Jahr 1716 handelt es sich um einen Ergänzungsband für einen Vorläufer heutiger Enzyklopädien, wie Richter erläutert.

Buch kam aus Berlin zurück

Aufgetaucht war das Buch in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Von dort erhielt die Kieler Loge Ende Mai ein Schreiben: In der Abteilung zur Provenienzforschung, also der Herkunft, hatte die Berliner Bibliothek das Werk der Kieler Loge zugeordnet. Über einen Stempel und kleine Einträge war das deutlich belegbar.

Aufruf an die Kieler

Rückgaben nach Kiel gab es bisher erst sehr wenige. Genau genommen sind es lediglich einzelne Porträts alter Logenmeister, drei alte Stühle und drei Fotoalben, welche die Loge "Alma an der Ostsee" heute noch der eigenen Zeit vor dem Nationalsozialismus zuordnen kann. Deshalb ist für Logenmeister Lüthje die Rückkehr des Bandes nur ein Anfang: "Die Kieler Bevölkerung möchte doch nachschauen, ob sie in ihrem Bestand noch etwas von unserer Loge hat", wünscht er sich.