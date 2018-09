Kiel

Der italienische Hafen Genua ist da Ziel der Westeuropa-Reise des 333 Meter langen und 139.000 Bruttoraumzahl (BRZ) großen Schiffes der Schweizer Reederei MSC Crociere. Das 2013 in Dienst gestellte Schiff hatte seit dem 28. April 20 Anläufe in diesem Sommer in Kiel absolviert.

Im kommenden Jahr wird die „MSC Preziosa“ von der deutlich größeren und moderneren „MSC Meraviglia“ abgelöst. Das erst 2017 in Dienst gestellte Schiff ist zwar mit 315 Metern Länge etwas kürzer, dafür aber breiter und größer. Mit 171.598 BRZ wird dann die „MSC Meraviglia“ In Kiel einen neuen Größenrekord aufstellen.

Erstmal über 7000 Menschen

Auf der „MSC Meraviglia“ können über 5700 Passagiere reisen. Zusammen mit den rund 1500 Crewmitgliedern wird in Kiel dann erstmals ein Schiff mit über 7000 Menschen an Bord abgefertigt. Die 2013 in Dienst gestellte „MSC Preziosa“ hat nur Platz für rund 4000 Passagiere und 1300 Crewmitglieder.

Mit der Verlegung der „MSC Meraviglia“ von Hamburg nach Kiel wird die Reederei im kommenden Jahr erneut ihr Angebot in Kiel ausbauen. In diesem Sommer wurde das erst ein Jahr alte Schiff zunächst von Hamburg aus zu Kreufahrten eingesetzt.

Die Reederei MSC gehört zu den treuesten Kunden des Kieler Hafens. Seit 2005 haben Kreuzfahrtschiffe der Reederei 370 Schiffsbesuche in Kiel absolviert - so viele wie in keinem anderen deutschen Hafen.

Alle Kreuzfahrt-Anläufe in Kiel 2018

1,4 Millionen MSC-Passagiere in Kiel

„MSC zählt zu den Kreuzfahrtreedereien mit den meisten Kiel-Anläufen. Uns verbindet eine langjährige Partnerschaft, die wir weiter ausbauen werden“, sagte Seehafenchef Dirk Claus beim Empfang des Schiffes. In Kiel gingen bisher gut 1,4 Millionen Passagiere an oder von Bord eines MSC-Schiffes.