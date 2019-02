Kiel

Im Morgengrauen verließ das schneeweiße Luxusschiff Rendsburg und passierte um 9 Uhr die Holtenauer Nordschleuse. Ziel ist die westliche Kieler Bucht. An Bord sind zusammen mit der Besatzung auch Techniker der Rendsburger Nobiskrug Werft.

Bei den Fahrten auf der Ostsee wird die Technik des Schiffes überprüft und getestet. Dabei stehen auch die beiden MTU-Diesel und der Antrieb im Fokus. Deshalb ist das weiße Schiff auch mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Anschließend soll die " Katara" wieder nach Rendsburg zurückkehren.

Umfangreiche Überholung in Rendsburg

Die 2010 in Bremen gebaute " Katara" ist eine der exklusivsten Privatjachten der Welt. Das in Doha am persischen Golf beheimatete Schiff hat eine Vermessung von 7922 BRZ. An Bord ist Platz für 34 Passagiere, die von bis zu 100 Crewmitgliedern betreut werden. Ein Hubschrauberlandedeck und vier Beiboote gehören zur Ausstattung.

In Rendsburg soll das Schiff jetzt eine umfangreiche Überholung erhalten und für mehrere Monate eingedockt werden. Den Auftrag sicherte sich die Nobiskrug Werft. In der vergangenen Woche war das Schiff aus Spanien kommend in Rendsburg eingetroffen.