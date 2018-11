Kiel

Die Hamburger Reederei Tui Cruises hat jetzt den Vorhang für das Sommerprogramm 2020 gelüftet. Die Flotte mit dem Smiley im Schornstein wird ihre Präsenz in deutschen Häfen weiter ausbauen. 48 Anläufe gab es in diesem Jahr mit sechs Schiffen ab Kiel, Hamburg und Bremerhaven. Bis 2020 soll die Zahl der Kreuzfahrten mit einem deutschen Start- und Zielhafen auf 58 gesteigert werden. Profitieren wird von diesem Wachstum besonders Kiel. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Seehafen Kiel und pflegen hier eine super Kooperation. Durch den Bau des weiteren Terminals wird Kiel dem Wachstum der Kreuzfahrtbranche gerecht. Das begrüßen wir sehr“, erklärte eine Sprecherin der Reederei.

32 Nordeuropa-Reisen von Tui beginnen in Kiel

2018 starteten zwei Tui-Schiffe zu 23 Reisen ab Kiel. Im kommenden Jahr werden erstmals drei Schiffe für 28 Reisen an der Förde abgefertigt. Hinzu kommt im Januar die Ausrüstung der neuen „Mein Schiff 2“. Für 2020 setzt Tui Cruises dann zur nächsten Expansionsstufe an. Dann werden erstmals vier Tui-Schiffe zu 32 Reisen vom Ostseekai aus starten. Neben der „Mein Schiff 1“ kommen die „Mein Schiff 3“, die „Mein Schiff 4“ und die „Mein Schiff 6“ nach Kiel. 32 der 58 Nordeuropa-Reisen von Tui beginnen in der Landeshauptstadt.

Tui könnte Schiffe schnell mit Landstromanschluss nachrüsten

Einen Wunsch hat die Reederei dennoch. „Wir würden uns für die Schiffsgröße der ,Mein Schiff 1’ eine zweite Gangway wünschen“, so die Sprecherin. Beim Thema Landstrom ist Tui auch vorbereitet. „Wir sind aktuell mit dem Seehafen Kiel in Gesprächen zum Thema Landstrom. Unsere Schiffe sind vorausgestattet für einen Landstromanschluss und könnten innerhalb kürzester Zeit so nachgerüstet werden, dass wir in den Häfen Landstrom nutzen könnten“, heißt es bei Tui.

