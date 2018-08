Kiel-Gaarden

Das Mädchen beaufsichtigte am Nachmittag des 8. Dezember 2017 in der Gaardener Stadtteilbücherei mehrere kleine Kinder, als sie durch Schreie auf den Streit zwischen den beiden Männern aufmerksam wurde. „Einer lief hinter dem anderen her“, berichtete die Schülerin, die in der gut besuchten Bibliothek „zuerst an einen Spaß dachte“. Der Verfolger habe wohl ein Messer in der Hand gehabt, das sie aber nicht sehen konnte: „Das war unter seinem Ärmel versteckt.“ Das Opfer sei in der Bücherei unter einen Tisch gesprungen und habe in Rückenlage weiteren Angriffen auszuweichen versucht.

Zeugin hatte gerichtlich ein Kontaktverbot erwirkt

Mit Spannung erwarteten die Prozessbeteiligten gestern die Aussage der Ehefrau (32) des Angeklagten, die Täter und Opfer kaum eine Stunde vor der Gewalttat miteinander bekannt gemacht hatte. Sie betonte, an ihrem Mann keinerlei Zeichen von Beeinträchtigungen durch Substanzen festgestellt zu haben. „Er hat ganz normal und klar gesprochen.“

„Nicht in der Wohnung, nur in der Öffentlichkeit“ werde man sich treffen, teilte die Frau dem Mann mit, der sie vor der Trennung immer wieder geschlagen und misshandelt habe. Im Frühjahr 2017 hatte die Zeugin ein gerichtliches Kontaktverbot erwirkt. In die 2010 geschlossene „Zwangsheirat“ willigte sie nach eigenen Angaben nur auf massiven Druck ihrer Familie ein. Zuletzt musste der Angeklagte mindestens 50 Meter Abstand von ihr und ihrer Wohnung halten.

Schon aus Angst um ihre Sicherheit habe sie darauf bestanden, dass ihr Freund an dem Treffen teilnehme, berichtete die Zeugin gestern vor Gericht. Ihr Ex-Mann habe ihren Begleiter, mit dem sie entgegen früherer Aussagen nur ein geschwisterliches Verhältnis gehabt haben will, immer wieder aufgefordert zu gehen. Der kurz darauf durch mindestens sieben Messerstiche lebensgefährlich verletzte Nebenkläger war nach eigenen Angaben bereit, sich zurückzuziehen. Er sei nur geblieben, weil die Frau es wollte.

"Egoist mit grenzenlosem Besitzanspruch"

Vom psychiatrischen Sachverständigen nach Wesen und Temperament ihres Ex-Mannes befragt, beschrieb die gelernte Krankenschwester den Angeklagten als Egoisten mit grenzenlosem Besitzanspruch. „Er will immer nur der Einzige sein.“ Zweimal habe ihr Ex-Mann versucht, sie umzubringen, sagte die Zeugin – einmal mit einem Küchenmesser, einmal mit einem Wurf aus dem Fenster. In beiden Fällen sei es durch glückliche Umstände nicht dazu gekommen. „Die Gesetze in Deutschland sind leicht“, habe er ihr erklärt. Er werde sie umbringen, sich später vor Gericht auf Drogen und Alkohol berufen und nach zwei Jahren Gefängnis sein Leben weiterleben.