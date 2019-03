Kiel

Der Mutter werde keinerlei Vorwurf mehr gemacht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Michelangelo litt an seltener Fires-Epilepsie

Michelangelo litt an der sehr seltenen Fires-Epilepsie. Betroffene Kinder, meistens im Schulalter, erleiden plötzlich, oft in der Endphase eines fieberhaften Infekts, schwerste epileptische Anfälle, die nicht unterbrechbar sind. Oft hilft nur eine wochenlange Komatherapie. Viele Kinder mit Fires-Epilepsie erleiden Spätschäden.

Auch Michelangelo war in Berlin monatelang im Koma therapiert worden, im Vivantes-Klinikum Neukölln und in der Charité. Michelangelos Mutter Stefanie Lecce (41) hatte ihren Beruf als Lehrerin an einer Grundschule in Berlin aufgegeben, um sich ganz der Betreuung ihres einzigen Kindes zu widmen.

Sie hatte wochenlang, zusammen mit dem Vater des Kindes und anderen Angehörigen und Freunden, um eine Verlegung nach Kiel gekämpft, nachdem sie über eine Reha-Beraterin in Bayern von dem Fires-Experten PD Dr. Andreas van Baalen am UKSH Kiel erfahren hatte. Das UKSH Kiel hatte zunächst die von der Charité befürwortete Übernahme des Kindes abgelehnt – wegen Personalmangels auch auf der Kinderintensivstation, den Jungen dann aber auf Anordnung von UKSH-Vorstandschef Prof. Jens Scholz Ende November 2016 übernommen.

Nach fünfwöchiger Behandlung durch van Baalen, das Team der Kinderintensivstation und Diätassistentin Susanne Rabbow war Michelangelo in deutlich gebessertem Zustand in eine Spezial-Rehaklinik in Bayern, später nach Geesthacht verlegt worden. Danach hatte die Mutter ihren Wohnsitz dauerhaft nach Kiel verlegt, eine Wohnung für sich und ihren Sohn im Anscharpark und Hilfen zu ihrer stundenweisen Entlastung bei der häuslichen Betreuung des Kindes gefunden.

Kaliumchlorid als Todesursache

Michelangelos Tod trat nach heutigem Kenntnisstand nicht aufgrund einer plötzlichen Verschlechterung der Fires-Epilepsie ein, sondern infolge einer Gabe von Kaliumchlorid, das dem Jungen in Absprache mit Ärzten von der Mutter verabreicht werden sollte – und zwar beginnend am 7. August 2018. Verabredet wurde eine Tagesdosis von 200 Milliliter pro Tag, aufgeteilt in drei Portionen à 66 Milliliter. Da das Kaliumchlorid in Flaschen à 100 ml geliefert wurde, entschied die Mutter, die Aufteilung zu ändern in viermal 50 Milliliter pro Tag.

Etwa 30 Minuten nach der zweiten Gabe erlitt Michelangelo einen Herzstillstand. Die Obduktion ergab Hinweise auf eine Überdosierung von Kalium, aber keine weiteren Hinweise auf eine weitere Todesursache. Ihr Sohn habe deutliche Fortschritte gemacht in den Wochen vor seinem Tod, sagt Stefanie Lecce.

Verfahren ist noch nicht abgeschlossen

Da die Todesursache eine nicht-natürliche war und das Offizialdelikt der fahrlässigen Tötung in Betracht kam, leitete die Staatsanwaltschaft am 8. August Ermittlungen ein – auf der geringsten Verdachtsstufe „wegen Anfangsverdachts“. Am 6. März 2019 erklärte Oberstaatsanwalt Axel Bieler: „Die Verabreichung des Kaliums in der vorgenommenen Weise wird der Mutter strafrechtlich nicht vorgeworfen, da sie nach ärztlicher Beratung das Mittel gegeben hat, auch wenn sie in Nuancen davon abweicht. Es ist nicht der Abschluss des Verfahrens. Wir prüfen derzeit, ob die Verordnung im weitesten Sinne strafrechtlich vorwerfbar ist.“ Das heißt: Die ärztliche Vorgabe, nicht die Person, die diese befolgt hat, steht nun im Fokus.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.