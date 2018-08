Das Trainergespann aus Enis Hodaj, Ardian Stubbla und Astrit Meshekrani vom FC Kilia Kiel konnte sich in der Auswertung mit 35,6% der Stimmen gegen ihre Konkurrenten in der Wahl zum Helden der Woche durchsetzen. Das Trio von Kilia löste am Wochenende einen Riesenjubel aus.