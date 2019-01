Kiel Mord in Schackendorf - Staatsanwältin fordert Lebenslang Als Mord aus niedrigen Beweggründen charakterisierte die Staatsanwältin die Tat, bei der der Angeklagte seine Ehefrau Anfang November 2017 nach einem Streit mit einem Zaunpfahl erschlagen haben soll. Die Staatsanwältin fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Der Angeklagte soll am 1. November 2017 mit seiner Frau in Streit geraten und im Beisein des Sohnes in Rage auf sie eingeschlagen haben, bis sie starb. Quelle: Carsten Rehder/dpa