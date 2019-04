Die Parknot in der Jahnstraße ist groß. So groß, dass in der neuen Fahrradstraße die Durchfahrt für Radler vom Wendehammer zur Fußgängerampel am Knooper Weg/Gutenbergstraße regelmäßig zugeparkt wird. Max Dregelies vom Kieler Fahrradforum fordert mehr Rücksichtnahme.