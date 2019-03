Kiel

Gespräche zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung des Mannes mit bosnischer und serbischer Staatsangehörigkeit über ein Strafmaß im Falle eines Geständnisses scheiterten. Der Mann ließ sich zu Prozessbeginn nicht in der Sache ein.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, von 2014 bis 2018 in 28 Fällen Arbeitskräfte nach Deutschland eingeschleust, mit falschen Ausweisen ausgestattet und mindestens 14 von ihnen teilweise um mehr als die Hälfte des gesetzlichen Mindestlohns betrogen zu haben - insgesamt um mehr als 108 000 Euro. Zudem soll er für die in seiner Reinigungsfirma beschäftigten Arbeitskräfte mehr als 100 000 Euro zu wenig an Sozialversicherungsbeiträgen gezahlt haben.

Von dpa