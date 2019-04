Am Karfreitag wurde die Polizei zur A 7 in Höhe Loop (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gerufen: Gegen 20.38 Uhr durchschlug dort ein offenbar von einer Brücke geworfener Gegenstand das Schiebedach eines Autos, das in Richtung Norden unterwegs war. Die Staatsanwaltschaft Kiel bestätigte den Vorfall.