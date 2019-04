Kiel

Das 25-jährige Opfer überlebte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel am Dienstagnachmittag mitteilten, und konnte das Krankenhaus nach längerem Aufenthalt und mehreren Operationen inzwischen wieder verlassen. "Ob er bleibende Schäden davontragen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen", sagte Polizeisprecher Matthias Arends.

Streit schon im Max

Die Behörden gehen davon aus, dass der mutmaßliche Täter den 25-Jährigen in der Nacht auf den 2. Februar vor der Tür der Diskothek Max in Kiel lebensgefährlich verletzte. Nach dieser Nacht hatte es von der Polizei geheißen, ein Streit mit einer Frau auf der Tanzfläche sei der Schlägerei vorausgegangen.

Polizei griff in Kiel-Mettenhof zu

Anschließend ermittelten das Kommissariat 11 der Kripo Kiel und die Staatsanwaltschaft gleich mehrere Tatverdächtige. Bei dem Zugriff am Dienstagmorgen in einer Wohnung in Mettenhof ließ sich der 21-Jährige laut Polizei widerstandslos festnehmen.

21-Jähriger sitzt im Gefängnis

Bereits zuvor hatte die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erwirkt. Es herrsche Wiederholungs- und Verdunkelungsgefahr, erklärte Sprecher Axel Bieler. Nach der Festnahme wurde der Haftbefehl verkündet und der Mann in Untersuchungshaft gebracht.

Wohnungen in Kiel und Rendsburg durchsucht

Zeitgleich schlugen die Ermittler auch in den Wohnungen von zwei mutmaßlichen Mittätern im Alter von 19 und 22 Jahren sowie einer 26-jährigen Frau in Kiel und Rendsburg zu. Mit Durchsuchungsbeschlüssen wurden die Wohnungen aufgesucht, die Personen festgenommen. Alle kamen nach Aufnahme von Fingerabdrücken, Personalien und Fotos aber wieder auf freien Fuß. Ihnen werden Beteiligung an der Tat sowie die Anstiftung dazu vorgeworfen.

Weiterhin sucht die Polizei Zeugen der Tat, die sich in der Nacht auf den 2. Februar gegen 3.30 Uhr im Umfeld des Kieler Max abgespielt haben soll. Wer Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Polizei melden unter Tel. 0431/160-3333.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.