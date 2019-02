Kiel

User hätten unter anderem von entführten und getöteten Kindern berichtet. "All das hat es in Kiel hier nicht gegeben" stellte Steffens klar. In den vergangenen Wochen hatten ein acht und zwei zwölf Jahre alte Kinder berichtet, in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel von einem maskierten Mann festgehalten worden zu sein.

Polizei veröffentlichte Phantombild

Alle drei konnten entkommen und blieben körperlich unverletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten daraufhin Anfang der Woche ein Phantombild veröffentlicht.

Zur Galerie Die Nachricht, dass der unbekannte Mann noch mindestens ein weiteres Mal in diesem Monat ein Kind bedrängt hat, sorgt für eine Menge Gesprächsstoff. Bei Eltern und Kindern wächst die Angst vor dem unbekannten Mann mit der Kapuze.

Von KN/dpa