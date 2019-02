Kiel-Damperhof

Dieser Haftbefehl wurde jedoch außer Vollzug gesetzt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Kiel am Dienstag in einer gemeinsame Pressemitteilung mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten noch an.

Laut Behördenangaben war in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein Hinweis beim Kriminaldauerdienst eingegangen, dass sich in einer Wohnung im Stadtteil Damperhof eine größere Menge Drogen befinde. Mit einem richterlichen Beschluss rückten die Beamten am Morgen zur Durchsuchung der Wohnung und der Kellerräume aus.

Mieter konnte im Laufe des Tages festgenommen werden

Dort fanden sie rund 3,5 Kilo Marihuana, ca. 3,5 Kilo Amphetamine, schätzungsweise 2000 Tabletten Ecstasy, etwa 800 Gramm Haschisch, 70 Gramm Kokain und einen mittlerer vierstelliger Euro-Betrag. "Der Wohnungsmieter und Tatverdächtige befand sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung nicht in seiner Wohnung, konnte allerdings im Laufe des Tages vorläufig festgenommen werden", heißt es.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde er am Montagnachmittag einem Haftrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, setzte diesen jedoch gegen Auflagen außer Vollzug.

Von RND