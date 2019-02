Entwarnung beim Steigenberger Hotel Conti Hansa am Schloßgarten in Kiel: Nach KN-Informationen wurde am Dienstagvormittag ein Feueralarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Nach kurzer Zeit gab es Entwarnung. Der Feueralarm wurde durch Staub bei Bauarbeiten ausgelöst.