Kiel Neubau am Ostufer-Campus - Noch ein Leuchtturmprojekt für Gaarden Nach den spektakulären Entwürfen für ein Hotel ist nun ein weiteres Prestigeprojekt in Gaarden geplant. Der Ostufer-Campus der Kieler Uni soll ein Hightech-Standort für Studium, Forschung und Technologietransfer werden. Dafür erhält die Technische Fakultät neue Gebäude und soll sich räumlich öffnen.

Von Karen Schwenke

So könnte der Ostufer-Campus der Universität in Kiel-Gaarden langfristig aussehen: In einem ersten Bauabschnitt sollen bis 2023 ein Hörsaalgebäude (lila) und ein Forschungsneubau (blau) errichtet und zwei bestehende Gebäude zurückgebaut werden. In der Mitte soll anschließend der Campusplatz liegen. Längerfristig sind ein Studentenwohnheim (gelb) und weitere Forschungsbauten (grün) möglich. Einige bestehende Gebäude bleiben (rot). Quelle: Victoria von Gaudecker Architektur & BL9 Landschaftsarchitekten