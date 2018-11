Kiel-Friedrichsort

In Workshops mit Stadtplanern, Architekten, Landschaftsarchitekten und Mitarbeitern der BGM geht es darum, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung zu finden.

Kosten für die Sanierung wären zu hoch

Bei den überwiegend aus den 1950er-Jahren stammenden 38 kleinen Reihenhäusern der Fischersiedlung sieht die BGM Handlungsbedarf. Derzeit gibt es dort elf Leerstände und 27 unsanierte Häuser. Es stellte sich die Frage: Sanieren oder Abriss und Neubau? Die Kosten für die Sanierung der Bestandsgebäude hätten sich auf 2,7 Millionen Euro belaufen, so Stefan Binder vom Vorstand der BGM. Das sei zu hoch für eine nachhaltige Lösung sowohl für die Bewohner als auch für die zukünftigen Generationen. Also entschied man sich für einen Neubau von 40 bis 45 Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von 7,5 Millionen Euro.

Landschaftsarchitekt ist mit im Team

„Wir wollen auch hier wie schon in der Fontanestraße von Anfang an die Öffentlichkeit mitnehmen, ganz transparent sein“, sagt Binder. „Wir sprechen auch keine Kündigungen aus.“ Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Gestaltung der Außenanlagen. Denn hinter den Reihenhäusern befinden sich noch kleine Gärten. Manche möchten ihren behalten, einige haben aber schon ein Alter erreicht, in dem sie lieber darauf verzichten würden. Deshalb ist diesmal auch ein Landschaftsarchitekt mit im Team.

Mieter müssten übergangsweise umziehen

Geplant ist, die erste Zeile mit sechs Reihenhäusern Richtung Weststraße leer zu bekommen. Die Mieter könnten übergangsweise in die hergerichteten Leerstände ziehen. In den Ersatzwohnungen müssen die Mieter während der Bauphase nur die Nebenkosten tragen.Die Bauzeit für die altersgerechten Wohnungen soll sich über anderthalb Jahre erstrecken.

In der Fontanestraße ist man schon einen Schritt weiter. Auf dem zweiten Workshop am Donnerstag, 22. November, um 16 Uhr im Kulturladen am Leuchtturm, An der Schanze 44, werden Planer den Bewohnern die überarbeiteten Modelle präsentieren und mit ihnen besprechen. Außerdem geht es um die Einteilung des Freiraumes, private und gemeinschaftliche Gärten sowie um den Standort der Kfz-Stellplätze.

