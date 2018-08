Kiel

Nach Landes- und Bundespolizei wird jetzt auch der Zoll zur blauen Fraktion wechseln. Farbtupfer sind bereits zu sehen. So sind die ersten schwimmenden Einheiten des Wasserzolls mit blauem Anstrich an den Küsten unterwegs, und auch an Land tragen die ersten Beamten bereits die blaue Uniform. „Das Zollboot ,Holnis' war bei uns im Bereich das erste Boot, das den blauen Anstrich bekam. Die ,Schleswig-Holstein’ folgt mit der nächsten Werftzeit“, sagt Claus-Peter Minkwitz, Sprecher des Hauptzollamtes Kiel. Nicht nur die Boote, sondern auch Dienstwagen und die Uniformen des Vollzugsdienstes der Zollämter an Land werden von jetzt an nach und nach auf den neuen Farbton umgestellt.

Damit endet die Zeit der gras- oder tannengrünen Einheiten. Bei den schwimmenden Einheiten gibt es auch einen ganz bestimmten Blau-Ton. „Ich habe mich für einen kobaltblauen Anstrich entschieden. Diese Farbe hat auch die Bundespolizei für ihre Boote ausgewählt, mit denen wir auf See eng zusammenarbeiten“, sagt Manfred Nagel, Abteilungsleiter für die Einheiten des Wasserzolls bei der Generalzolldirektion in Hamburg.

Bei den Zollbeamten der Binnenzollämter gab es vor der Entscheidung zum Farbwechsel eine Umfrage. Daran haben sich nach Angaben der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft 80 Prozent der 2600 abstimmungsberechtigten Bediensteten beteiligt. Das Ergebnis: 61,4 Prozent der Zöllnerinnen und Zöllner wollten künftig lieber blaue Uniformen. Die Einkleidung erfolgt jetzt je nach Anlass und auch nach Dringlichkeit. Neu eingestellte Beamte bekommen die blaue Uniform gleich mit der Einkleidung.

Bei den rund 1000 Dienstfahrzeugen des Zolls wird es aus Kostengründen keine Änderung der teilweise als Klebefolie aufgebrachten grünen Farbe mit den Beschriftungen geben. Hier wird sich der Farbwechsel erst im Laufe der Zeit durch die turnusmäßige Erneuerung der Fahrzeugflotte durchsetzen.